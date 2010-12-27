В Ленобласти мужчина разнял драку при помощи пистолета

После происшествия он сдался полиции.

Ночью воскресенья, 17 ноября, в полицию Приозерского района поступило сообщение о стрельбе на улице Центральной поселка Раздолье. В ходе конфликта пострадал мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение о стрельбе поступило в отделение в 01:19. Полиция оперативно выдвинулась на место происшествия. Они обнаружили 35-летнего мужчину родом из среднеазиатской страны. Ему была оказана незамедлительная медицинская помощь.

Через три часа в отделение полиции пришел мужчина и признался, что это он выстрелил в мужчину. Он пояснил, что, проходя по своим делам, увидел, как двое избивают человека. В попытке остановить произвол, один из участников избиения, будучи пьяным, попытался набросится на мужчин, но тот выстрелил в него из травматического пистолета.

Сейчас полиция проводит проверку случившегося. По факту драки возбуждено административное производство по ст. 6. 1 .1 КоАП РФ (побои).

Ранее мы сообщали, что в Новом Девяткино в мужчину стреляли из травматического оружия.

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