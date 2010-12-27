В Новом Девяткино в мужчину стреляли из травматического оружия

В результате инцидента он доставлен в больницу с ранением руки.

Ночью воскресенья, 17 ноября, жители Нового Девяткино могли слышать стрельбу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласьи

Инцидент произошел на улице Главной. Неизвестные устроили стрельбу, в ходе которой пострадал 24-летний мужчина. Медики доставили его в больницу с простреленной рукой. Полиция задержала 37-летнего мужчину, у которого обнаружили травматическое оружие.

Мужчина был доставлен в отделение полиции для выяснения всех деталей произошедшего.

Ранее мы сообщали, что во время погони за украденном каршерингом полиции пришлось стрелять по колесам автомобиля.

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