Кража каршеринга в Ленобласти сопровождалась стрельбой

Сотрудники ГИБДД устроили погоню за похитителем.

Вечером, 15 ноября, в полицию обратился сотрудник каршеринговой компании, и заявил об угоне BMW. Полиция занялась поиском авто и нашла его у заправки на Выборгском шоссе, неподалеку от КАДа.

При попытке задержания злоумышленника, он резко нырнул в машину, и, нажав на педаль газа, скрылся с заправки, попутно сбив сотрудника ГИБДД. В результате наезда, инспектор получил легкие травмы. После этого инцидента за автоугонщиком началась погоня.

По данным 47 news, преступника попытались остановить предупредительными выстрелами - один в воздух и два по колесам авто, но эта мера не сработала, и злоумышленник не остановился. Его погнали на другой конец города, вплоть до поселка Петро-Славянка в Колпинском районе. Там автоугнощик умудрился наехать на бордюр, после чего покинул салон и скрылся.

Для помощи поимки мужчины, сотрудники полиции воспользовались помощью кинолога. Он, вместе с бельгийской овчаркой, обнаружил преступника прячущимся в густой растительности. Его тут же задержали.

В ходе досмотра у молодого человека обнаружили наркотические вещества . Также полиция установила, что ему 22 года и он проживает в Ломоносовском районе 47 региона .

Ранее мы сообщали, что погоня со стрельбой в Ленинградской области закончилась поимкой водителя фургона.

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