Погоня со стрельбой в Ленинградской области закончилась поимкой водителя фургона

Для поимки беглеца, полиции пришлось прострелить шины автомобиля.

В четверг, 14 ноября, в поселке Тайцы Ленинградской области, сотрудники ППСП в ходе погони смогли задержать водителя Ford Transit. Водитель американской иномарки попытался скрыться после проверки документов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел около девяти часов вечера у жилого дома по улице Советской, 50. Сотрудники ППС остановили иномарку для проверки документов водителя, однако проявил неадекватное поведение и попытался уехать на авто в сторону Красного Села.

За ним тут же была организованна погоня. Для того, что бы остановить беглеца, полиции пришлось применить табельное оружие и совершить три выстрела по колесам иномарки. Применение оружия произвело должный эффект и Ford остановился на обочине. Беглецом оказался мужчина 39-и лет из соседнего государства. В ходе проверки всех документов, оказалось, что он пребывает на территории страны нелегально, так как ему запретили въезд в Россию до 2020 года.

Мужчину привлекли к административной ответственности за неповиновение требованиям сотрудников полиции, а также за нарушение правил дорожного движения. Его поместили под арест на 10 суток, после которых он будет вынужден покинуть территорию РФ.

Ранее мы сообщали, что во Всеволожском районе Ленобласти разбойники связали и ограбили мужчину.

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