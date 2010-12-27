  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во Всеволожском районе Ленобласти разбойники связали и ограбили мужчину
Сегодня, 10:48
68
arteliseev

Во Всеволожском районе Ленобласти разбойники связали и ограбили мужчину

0 0

Они смогли проникнуть к нему домой через незапертую дверь.

В пятницу, 15 ноября, в полицию Всеволожского района обратился мужчина 1958 года рождения с заявлением, что его избили, связали и ограбили. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Инцидент произошел в доме потерпевшего на улице Восточная, расположенном в массиве Белоостров. Двое неизвестных проникли в незапертую дверь помещения, после чего избили владельца и забрали у него  450 тысяч рублей и 7 тысяч долларов. После этого они связали мужчину и спокойно ушли. 

Полиция возбудила уголовное дело по ч.3 ст. 162 УК РФ (разбой). Преступников уже разыскивают. 

Ранее мы сообщали, что в Петергофе во время застолья женщина чуть не зарезала пенсионера.

Фото: pixabay.com
 

Теги: грабеж, разбойники
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии