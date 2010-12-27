Во Всеволожском районе Ленобласти разбойники связали и ограбили мужчину

Они смогли проникнуть к нему домой через незапертую дверь.

В пятницу, 15 ноября, в полицию Всеволожского района обратился мужчина 1958 года рождения с заявлением, что его избили, связали и ограбили. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в доме потерпевшего на улице Восточная, расположенном в массиве Белоостров. Двое неизвестных проникли в незапертую дверь помещения, после чего избили владельца и забрали у него 450 тысяч рублей и 7 тысяч долларов. После этого они связали мужчину и спокойно ушли.

Полиция возбудила уголовное дело по ч.3 ст. 162 УК РФ (разбой). Преступников уже разыскивают.

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