В Петергофе женщина устроила поножовщину во время застолья

Она чуть не зарезала своего сожителя пенсионера.

В вечер пятницы, 15 ноября, в Петергофе женщина порезала своего сожителя пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в квартире на улице Дашкевича во время застолья. По предварительной информации, между потерпевшим 1957 года рождения и задержаны 1972 года рождения в процессе распития спиртных напитков возник конфликт, в ходе которого женщина набросилась на сожителя с ножом и нанесла ему удар.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и скорая помощь. Они задержали женщину, а мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Позже, во время осмотра, врачи диагностировали у него проникающую колото-резаную рану в брюшной полости.

Полиция возбудила уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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