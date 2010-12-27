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В доме на Боровой этим утром загорелся чердачный мусор
Сегодня, 10:16
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arteliseev

В доме на Боровой этим утром загорелся чердачный мусор

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Сведений о пострадавших не поступало.

Как стало известно, в субботу, 16 ноября, в Центральном районе Петербруга произошел пожар на чердаке жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Сообщение о горящем мусоре на чердаке дома по Боровой улице, 22,  поступило спасателям в 08:05. Они тут же выехали на место происшествия в составе 10 пожарных и трех единиц техники.  Пламя ликвидировали менее 50-и минут. 

Сведений о пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что во время пожара в Твери, пожарный спас надышавшегося газом котика.

Фото: pixabay.com

Теги: мусор, пожар, чердак
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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