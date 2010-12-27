В доме на Боровой этим утром загорелся чердачный мусор

Как стало известно, в субботу, 16 ноября, в Центральном районе Петербруга произошел пожар на чердаке жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.
Сообщение о горящем мусоре на чердаке дома по Боровой улице, 22, поступило спасателям в 08:05. Они тут же выехали на место происшествия в составе 10 пожарных и трех единиц техники. Пламя ликвидировали менее 50-и минут.
Сведений о пострадавших нет.
Ранее мы сообщали, что во время пожара в Твери, пожарный спас надышавшегося газом котика.
Фото: pixabay.com
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