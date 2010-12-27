В доме на Боровой этим утром загорелся чердачный мусор

Сведений о пострадавших не поступало.

Как стало известно, в субботу, 16 ноября, в Центральном районе Петербруга произошел пожар на чердаке жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Сообщение о горящем мусоре на чердаке дома по Боровой улице, 22, поступило спасателям в 08:05. Они тут же выехали на место происшествия в составе 10 пожарных и трех единиц техники. Пламя ликвидировали менее 50-и минут.

Сведений о пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что во время пожара в Твери, пожарный спас надышавшегося газом котика.

Фото: pixabay.com