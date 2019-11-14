В Твери пожарный спас надышавшегося газом котика

Ролик разлетелся по сети и набирает популярность.

В Твери пожарные откачали кота, которого вытащили из горящего здания.

Пожар в "Морозовских казармах" произошел 12 ноября. Из дома спасатели эвакуировали 30 человек и собаку. Позднее Андрей Мейстер, заместитель начальника специализированной пожарно-спасательной части Тверской области, при обходе увидел лежащего кота.

Котейку вынесли на улицу, умыли водой из лужи и дали кислородную маску. По словам очевидцев, через 5 минут манипуляций кот пришел в себя.

Данное видео разлетелось по сетям и набирает много лайков и слов благодарностей спасателям.

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Видео: МЧС Тверская область