Бизнесмен обманул паралимпийскую спортсменку на 5 миллионов

Предприниматель предложил купить девушке протезы ног, получил деньги и растратил их на себя.

Бизнесмен пообещал паралимпийской спортсменке ножные протезы и потратил ее деньги на свои нужды.

СК России сообщает, что бизнесмен Валерий Перевозников в апреле 2017 года предложил спортсменке – члену паралимпийской сборной России по волейболу изготовить протезы ног. Для этих целей девушка взяла в банке кредит на сумму более чем 5 миллионов рублей. Получив деньги, мужчина растратил денежные средства по своему усмотрению, а девушка протезы так и не получила.

Сейчас Перевозников задержан, в отношении его возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере".

Перевозников задержан, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательств вины фигуранта уголовного дела. СК Российской Федерации

Расследование уголовного дела продолжается.

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Видео:СК Российской Федерации