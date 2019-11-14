Бизнесмен обманул паралимпийскую спортсменку на 5 миллионов

Бизнесмен пообещал паралимпийской спортсменке ножные протезы и потратил ее деньги на свои нужды.
СК России сообщает, что бизнесмен Валерий Перевозников в апреле 2017 года предложил спортсменке – члену паралимпийской сборной России по волейболу изготовить протезы ног. Для этих целей девушка взяла в банке кредит на сумму более чем 5 миллионов рублей. Получив деньги, мужчина растратил денежные средства по своему усмотрению, а девушка протезы так и не получила.
Сейчас Перевозников задержан, в отношении его возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере".
Перевозников задержан, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательств вины фигуранта уголовного дела.
СК Российской Федерации
Расследование уголовного дела продолжается.
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Видео:СК Российской Федерации
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