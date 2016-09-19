В Выборгском районе тракторист протаранил машину ДПС

Авария произошла на пересечении Северного проспекта и улицы Есенина.

На пересечении Северного проспекта и улицы Есенина тракторист протаранил машину ДПС. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах в среду, 7 июля.

На кадрах можно увидеть, как водитель красного трактора припарковался возле остановки, но решил заехать на тротуар и передохнуть. Позже тракториста увидели сотрудники ДПС, которые попросили водителя съехать с тротуара.

"Встреча" закончилась дорожно-транспортным происшествием, в результате которого у автомобиля ДПС сорван капот, разбита фара и поврежден бампер. В настоящий момент обстоятельства аварии выясняются.

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Видео: Piter.tv