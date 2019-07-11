На Стачек петербурженка попыталась заехать в свой гараж, но оказалась в плену чужого

Автомобилистка предположительно могла перепутать передачу, поэтому двинулась в неправильную сторону.

В Кировском районе Петербурга женщина случайно заехала в чужой гараж. Однако, владелец не обрадуется появлению очаровательной дамы. Автомобилистка снесла одну из стен железной коробки, въехав туда задней частью машины. Об инциденте сообщили очевидцы.

Местные жители объяснили, что водитель пыталась заехать в собственный гараж. Крушить гараж соседа у нее намерений не было. Женщина просто могла перепутать передачи и поехать не в ту сторону.

Происшествие попало на запись камер видеонаблюдения. На записи слышно, как зрители смеются над нелепостью ситуации. Известно, что неприятность произошла на территории ТСГ "Кировец" по проспекту Стачек, 98а.

Сведений о дальнейшей судьбе водителя нет. Также неизвестно, каким образом она будет решать конфликт с пострадавшим арендатором собственности.

Ранее Piter.tv писал о том, что в центре Петербурга ограничили движение транспорта с 11 по 14 июля.

Фото и видео: Piter.tv