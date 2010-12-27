В центре Петербурга ограничили движение транспорта с 11 по 14 июля

В четверг, 11 июля на пять дней закрыли движение транспорта в центре Петербурга. Ограничения вызваны дорожными работами, которые проводит СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства", сообщила пресс-служба ГАТИ.
Автомобилисты не смогут проехать по Дворцовой набережной (от Дворцового проезда до набережной реки Фонтанки), набережной Кутузова (от набережной реки Фонтанки до Литейного моста) и набережной Лебяжьей канавки (у первого дома по Миллионной улице).
Работы планируют завершить 14 июля.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Ленобласти проверят качество ремонта дорог. Испытания ведутся в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Фото: Pixabay
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