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В центре Петербурга ограничили движение транспорта с 11 по 14 июля
Сегодня, 13:00
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Cherepanov

В центре Петербурга ограничили движение транспорта с 11 по 14 июля

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Из-за дорожных работ закрыты Дворцовая набережная, набережная Кутузова и набережная Лебяжьей канавки.

В четверг, 11 июля на пять дней закрыли движение транспорта в центре Петербурга. Ограничения вызваны дорожными работами, которые проводит СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства", сообщила пресс-служба ГАТИ.

Автомобилисты не смогут проехать по Дворцовой набережной (от Дворцового проезда до набережной реки Фонтанки), набережной Кутузова (от набережной реки Фонтанки до Литейного моста) и набережной Лебяжьей канавки (у первого дома по Миллионной улице).

Работы планируют завершить 14 июля.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Ленобласти проверят качество ремонта дорог. Испытания ведутся в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Фото: Pixabay

 

Теги: дороги, дорожные работы, центр петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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