В Ленобласти проверят качество ремонта дорог

Испытания ведутся в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

На региональных трассах Ленинградской области началась проверка качества выполненных ремонтов с привлечением мобильных лабораторий.

Испытания ведутся в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Первым объектом проверки стала дорога "Кемполово — Выра — Тосно — Шапки", участок ремонта на которой проходит по Гатчинскому району. С помощью специального оборудования был измерен коэффициент сцепления шин автомобиля с проезжей частью. Нормативы предусматривают, что он напрямую связан с шероховатостью асфальтобетона. Выполняются замеры следующим образом: за машиной следует прицеп с датчиками и полноразмерным колесом, который по тормозному пути определяет все необходимые показатели. Важно, что испытания проводятся на влажном асфальте, что имитирует неблагоприятные погодные условия.

Вторым этапом проверки идёт замер продольной ровности и поперечных уклонов: для этого в днище автомобильной лаборатории встроен датчик, сканирующий тело дороги в процессе движения.

Уложенный асфальт проходит двухступенчатую проверку в лабораториях не только областного заказчика работ ГКУ "Ленавтодор", но и федеральных дорожников — ФКУ Упрдор "Северо-Запад". Керны высверливают с помощью особых бурильных установок, а затем проводят ряд испытаний: от измерения слоёв до водонасыщения и уплотнения. Часть образцов нагревают до температуры плавления и отпрессовывают.

Источник: пресс-служба Ленобласти