  1. Главная
  2. Новости
  3. Выборг
В Ленобласти проверят качество ремонта дорог
Сегодня, 12:42
49
KaterinaKono13

В Ленобласти проверят качество ремонта дорог

0 0

Испытания ведутся в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

На региональных трассах Ленинградской области началась проверка качества выполненных ремонтов с привлечением мобильных лабораторий.

Испытания ведутся в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Первым объектом проверки стала дорога "Кемполово — Выра — Тосно — Шапки", участок ремонта на которой проходит по Гатчинскому району. С помощью специального оборудования был измерен коэффициент сцепления шин автомобиля с проезжей частью. Нормативы предусматривают, что он напрямую связан с шероховатостью асфальтобетона. Выполняются замеры следующим образом: за машиной следует прицеп с датчиками и полноразмерным колесом, который по тормозному пути определяет все необходимые показатели. Важно, что испытания проводятся на влажном асфальте, что имитирует неблагоприятные погодные условия. 

Вторым этапом проверки идёт замер продольной ровности и поперечных уклонов: для этого в днище автомобильной лаборатории встроен датчик, сканирующий тело дороги в процессе движения. 

Уложенный асфальт проходит двухступенчатую проверку в лабораториях не только областного заказчика работ ГКУ "Ленавтодор", но и федеральных дорожников — ФКУ Упрдор "Северо-Запад". Керны высверливают с помощью особых бурильных установок, а затем проводят ряд испытаний: от измерения слоёв до водонасыщения и уплотнения. Часть образцов нагревают до температуры плавления и отпрессовывают. 

Источник: пресс-служба Ленобласти

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии