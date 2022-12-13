Экс-госсекретарь США выразила уверенность в победе Байдена на выборах

Хилари Клинтон пояснила, что Республиканская партия не сможет обойти Демократическую на выборах в 2024 году.

Ни бывший американский президент Дональд Трамп, ни любой другой кандидат от Республиканской партии не сможет обойти на будущих президентских выборах в США действующего лидера Белого дома Джо Байдена. Такое мнение в эфире британского телеканала Sky News высказала экс-госуарственный секретарь Вашингтона Хилари Клинтон. Политик выступила против утверждений о том, что 80-летний глава государства слишком стар для того, чтобы занимать основной пост в стране. Она добавила, что и сама могла бы выполнять эти функции в свои 75 лет.

У него есть твердая поддержка, которая, вероятно, поможет ему выиграть кандидатуру от республиканцев…, но я не верю, что на всеобщих выборах, действительно уверена, что президент Байден будет переизбран. Хилари Клинтон, экс-госсекретарь США

Клинтон сожалеет, что уговорил Украину отказаться от ядерного оружия в 1994 году.

Фото и видео: Sky News