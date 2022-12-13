Клинтон сожалеет, что уговорил Украину отказаться от ядерного оружия в 1994 году

Экс-глава США напомнил о событиях Будапештского меморандума.

Бывший американский президент, 75-летний Билл Клинтон выразил сожаление из-за того, что ему удалось уговорить украинские власти отказаться от ядерного оружия в 1994 году. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в эфире ирландского телеканала RTE, которое было опубликовано в социальных сетях во вторник 4 апреля. Гость программы занимал пост главы США в период с 1993 по 2001 года, в то время как 5 декабря 1994 года сторонами был подписан Будапештский меморандум. В этом договоре упоминалось о том, что Киев ликвидирует собственный стратегический запас, а США, Великобритания и РФ гарантируют стране безопасность. Политик добавил, что в то время Украина боялась отказываться от ядерного оружия, так как считала, что это единственное, что может защитить страну от экспансионистской политики Москвы.

Я чувствую личную ответственность, потому что я заставил их согласиться отказаться от ядерного оружия. И никто из них не думает, что Россия устроила бы эту выходку, если бы у Украины до сих пор было... Билл Клинтон, экс-глава США

Политик считает, что решение Москвы начать проведение специальной военной операции на Украине было "очень ошибочным", так как европейский регион и власти США будут продолжать поддерживать Украину". Билл Клинтон не исключил наступления такого времени, когда киевский режим решит задуматься о мирном урегулировании вопроса, с которым они смогут жить.

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Фото и видео: Telegram / Хайлайт