Неготовность европейского регионального сообщества к преобразованиям в структуре безопасности из-за украинского конфликта вызывает панику в странах коллективного Брюсселя. Соответствующей информацией поделился бывший государственный секретарь при французском министерстве по иностранным делам Пьер Лелуш в эфире местного телеканала CNews. Иностранный политик заметил, что стремление руководящих элит из ЕС обеспечить киевскому режиму гарантии безопасности не соответствует тем возможностям, которые регион имеет в плане вооружений. В действительности денежные средства на перевооружение выделили только Германия и Польша.

Вот наша проблема, эффект паники последних дней, если хотите. Когда Трамп показывает, что он готов к сделке с Москвой, к тому же за счет Украины и Европы, европейцы паникуют, потому что они не готовы. Это означает, что сейчас мы переживаем перемены в том смысле, что вот уже 75 лет как мы привыкли к постоянной и бесплатной безопасности со стороны американцев. Пьер Лелуш, экс-госсекретарь Франции

Фото: YouTube / Europe 1