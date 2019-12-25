Бывшего главу МО "Невский округ" Самойленко отправили в колонию за взятку

Чиновник проведет в тюрьме 2,5 года.

Невский районный суд Петербурга вынес приговор городскому чиновнику Алексею Самойленко, признанному виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки. Самойленко взяли под стражу в зале суда, сообщили в объединенной пресс-службе городских учреждений.

Известно, что чиновник полностью признал вину, ему предстоит провести 2,5 года в колонии строгого режима. Самойленко лишили права занимать должности в государственных органах или органах местного самоуправления в течение трех лет, а также конфисковали две квартиры на улице Подвойского в собственность государства.

История уголовного дела началась с того, что глава МО Спешилов подписал договор с ООО "Ресурс", арендовавшей землю под комплексную застройку, и растянул срок реализации проекта на 49 месяцев. Спешилов потребовал построить на участке на улице Подвойского многоквартирный жилой дома с автостоянкой и передать в собственность МО несколько нежилых помещений. Самойленко, в свою очередь, знал, что у "Ресурса" есть препятствия в подписании дополнительного соглашения, поэтому предложил свое содействие за взятку в виде двух квартир. Затем чиновник незаконно распорядился, чтобы Спешилов подписал то самое допсоглашение, согласно которому цена на торгах существенно уменьшалась, как и размеры жилых помещений, причитающихся МО. Также Самойленко привлек к афере супругу, не знающую о его умысле, и оформил на нее два договора долевого участия и право собственности. Таким образом, МО, благодаря действия Самойленко и Спешилова, получило ущерб в 89 млн рублей.

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Фото: Piter.TV