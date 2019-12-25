Муниципальный чиновник получил 3 года условно за превышение полномочий

Замглавы МО действовал не в интересах муниципального округа.

Невский районный суд избрал меру пресечения в отношении бывшего замглавы муниципального округа "Невский округ" за превышение должностных полномочий. Об этом накануне сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что Аскар Спешилов, будучи должностным лицом, находился в служебной зависимости от главы и председателя муниципального совета Самойленко. Он получил указание о подписании дополнительного соглашения к Договору аренды земельного участка на инвестиционных условиях, который заключили "Невский округ" и ООО "Ресурс" (арендатор).

Планировалось, что арендатор возведет на улице Подвойского, 8, литера А инвестиционный объект площадью 550 кв.метров, который потом перейдет в собственность округа и будет использоваться под размещение физкультурно-оздоровительного комплекса и офисных помещений. 7 декабря Спешилов заключил доп.соглашение, по которому срок реализации проекта увеличился до 49 месяцев, общая площадь увеличилась до 1 110 кв.метров, а на земельном участке должны были возвести многоквартирный жилой дом.

Доп.соглашение создавало более выгодные условия деятельности для ООО "Ресурс", что изменило условия инвестиционного соглашения в пользу организации. Это противоречило целям Договора и имело существенное значение для определения цены на торгах. Местная администрация потеряла 860 кв.метров на сумму не менее 89 млн рублей.

Несмотря на то, что в мае-июне 2017 сотрудники Контрольно-счетной палаты Петербурга обнаружили нарушение, Спешилов заключил с организацией мировое соглашение, по которому и вовсе отказался от требования передачи в собственность округа нежилое помещения площадь 860 кв. метров.

Подсудимый признал свою вину.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права занимать должности в государственных органах или органах местного самоуправления сроком на 2 года.

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Фото: Piter.TV