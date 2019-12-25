В Петербурге осудят предпринимателя, организовавшего нападение на своего партнера по бизнесу

Организатор убийства с 2008 года до момента задержания находился в международном розыске.

В среду, 3 июня, стало известно о том, что в Петербурге будут судить предпринимателя, организовавшего нападение на своего партнера по бизнесу. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Следствие выяснило, что мужчина открыл с другом совместный бизнес и получил от него 100 тысяч долларов. Однако, когда партнер захотел выйти из бизнеса, обвиняемый "заказал" его. В итоге на экс-партнера напали и забили металлической трубой. Инцидент произошел на улице Челиева.

С 2008 года организатор убийства находился в международном розыске. Его дело рассмотрит Невский районный суд.

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Фото:Piter.TV