В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В среду, 3 июня, стало известно о том, что в Петербурге охранник забил резиновой палкой постояльца хостела.Об этом сообщила пресс-службе городской транспортной прокуратуры.

Как оказалась, 50-летний охранник хостела поругался с пьяным постояльцем, который отказывался покидать помещение. В итоге завязалась драка. Сотрудник ЧОП ударил мужчину резиновой дубинкой.

Вскоре после этой драки мужчина скончался на Ладожском вокзале. В итоге охранника хостела обвинили в в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего и в превышении полномочий.

Ранее мы сообщали о том, что обвиняемого в убийстве матери петербуржца арестовали до 31 июля.

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