Суд Петербурга отменил пять штрафов за посещение парков

Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Во вторник, 9 июня, адвокат Александр Передрук в своем аккаунте в соцсети рассказал, что защите удалось "отбить" в суде крупный штраф за посещение парка в период пандемии.

Городской суд отменил постановление Петроградского районного суда о привлечении гражданки Кадомцевой к административной ответственности в виде штрафа в размере 8000 рублей за нахождение 9 апреля 2020 года в Приморском парке Победы. Защита обжаловала постановление суда и обратила внимание, что действия девушки были квалифицированы необоснованно. Верховный Суд России высказался о недопустимости квалификации нарушений региональных запретов по статье 6.3 КоАП РФ, подтверждая тем самым правоту защиты. Такую же позицию принял и городской суд.

Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Судя по данным сайта городского суда, в четверг отменили еще четыре аналогичных решения.

Ранее мы писали, что петербуржцы выломали часть ограды в парке 300-летия Петербурга.

Фото: Piter.TV