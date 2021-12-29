Экс-главред NEXTA Протасевич намерен подать иск против Ryanair

Он заявил, что к ложному минированию самолета авиакомпании причастна белорусская оппозиция.

Бывший главный редактор запрещенного на территории Белоруссии Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич заявил о намерении подать иск к авиакомпании Ryanair. Об этом он сообщил в эфире Youtube-канала "InfoSpecNaz БЕЛЯКОВ".

Мужчина не стал раскрывать подробностей дела. Он пообещал сообщить детали, как только будут подготовлены все необходимые документы. Кроме того, Протасевич сообщил о готовности рассказать Советe Международной организации гражданской авиации (ICAO) о возможной причастности оппозиции к инциденту, связанному с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске.

Я готов предоставить задокументированные доказательства всех своих слов. И эти же доказательства готовы предоставить официальные органы Белоруссии, в распоряжении которых это находится. Роман Протасевич, экс-главред Telegram-канала NEXTA

Он заявил, что заинтересован в установлении всех причастных к вынужденной посадке самолета Ryanair из-за ложной угрозы взрыва. По словам Протасевича, к отправке сообщения о ложном минировании самолета Ryanair причастны оппозиционеры, которые в настоящее время проживают на территории ЕС.

Напомним, 23 мая самолет Ryanair, выполнявший рейс из Афин и Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за поступления анонимного сообщения о минировании воздушного судна. На борту находился Протасевич. Мужчину задержали по нескольким обвинениям. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее Минск выразил Киеву протест в связи с пересечением границы украинским БПЛА.

Видео: Youtube / InfoSpecNaz БЕЛЯКОВ