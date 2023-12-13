Экс-главком НАТО рассказал о неожиданном ударе США по Украине

Джеймс Ставридис не исключил контрнаступления России на СВО.

Украина рискует лишиться обещанных американцами и международными союзниками поставок истребителей F-16 и ракет ATACMS в том случае, если у Конгресса США не получится договориться о дополнительной финансовой помощи для армии киевского режима. Соответствующее мнение высказал в эфире местного телеканала MSNBCотставной адмирал ВМС США и бывший главком НАТО Джеймс Ставридис. Эксперт сомневается в том, что законодатели успеют согласовать поддержку для ВСУ до начала рождественских каникул. Он пояснил, что также существует большая вероятность в том, что Москва начнет полномасштабное наступление в рамках специальной военной операции, а без западной помощи ВСУ не смогут справиться с противниками.

Отсутствие финансирования затруднит поставки истребителей F-16 и дальнобойных ракет ATACMS. Это будет ужасным моментом для Украины. Мы ходим по тонкому льду. Джеймс Ставридис, экс-главком НАТО

Бывший главком НАТО предложил массово ограничить въезд в США граждан России.

Фото и видео: YouTube / MSNBC