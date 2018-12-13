Бывший главком НАТО предложил массово ограничить въезд в США граждан России

По мнению генерала, действующие санкции не привлекают внимания.

Бывший главнокомандующий вооруженных сил НАТО Джеймс Ставридис предложил запретить русским въезд в США. Такие санкции против России он описал в своей статье для журнала Time.

Главком добавил, что сейчас наблюдается "усталость от санкций". По его словам США может открыто или тайно поддерживать отдельных людей и группы в России, стремящиеся к демократии. Ставридис предложил наложить санкции на российские спортивные команды, музыкальные коллективы, дипломатические делегации, а также ввести отдельные санкции для "ключевых лидеров России, вплоть до Путина".

Джеймс Ставридис заявил в своей статье, что Вашингтону необходимо отказаться от сотрудничества с Москвой в целом ряде вопросов. Например, закрыть международные проекты восстановления в Сирии, а также регулирование цен на нефть. Санкции, в том виде, в каком они есть сейчас не привлекают много внимания, так как направлены на узкую группу лиц, заключил генерал.

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