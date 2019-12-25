Клаус Эрнст заявил, что Берлин сделал все для запуска "Северного потока - 2"

Против строительства газопровода выступают США.

Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью РИА Новости сказал, что Берлин сделал все для запуска Северного потока - 2". Он уверен, что газопровод достроят.

Наше правительство и правительство земли Мекленбург — Передняя Померания сделали все возможное для этого. На уровне бундестага ФРГ и федерального правительства мы также отчетливо сопротивлялись незаконным санкциям США (против проекта. — прим. ред.), — сказал он.

Отметим, что "Северный поток — 2" – газопровод, который строят от побережья России через Балтийское море до Германии. Однако против строительства газопровода выступают США. Прокладке в том числе мешают американские санкции.

В настоящее время проект реализован на 95%.

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