Костин заявил, что у ЦБ есть план на случай блокировки расчетов в долларах

Государство будет поддерживать госбанки.

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал РБК, что у Банка России и участников есть план в случае усиления американских санкций в отношении госбанков. В первую очередь государство поддержит их в части работы со вкладчиками.

"Государство будет помогать таким банкам, будет поддерживать, прежде всего, в части работы с вкладчиками. Все банковское сообщество будет помогать, такие сценарии все проработаны. Мы их постепенно обновляем с учетом развития ситуации. Безусловно, обязательства свои финансово-банковская сфера будет выполнять. Переживем и как-то переварим", — сказал банкир.

По его словам, санкции против банков не дали бы им возможности проводить расчеты в иностранных валютах.

Напомним, что сенаторы из США в 2018 году подготовили законопроект, запрещающий американцам проводить операции с российским госдолгом и госбанками. Речь шла о транзакциях с новым суверенным долгом России срочностью более 14 дней. Однако этот законопроект не приняли в США.

И в апреле 2021 года США ввели санкции против первичного госдолга России. Причем санкции не затронули вторичный рынок или бумаги госбанков.

По мнению Костина, эти санкции российский госдолг не так сильно затрагивают. Дело в том, что эти облигации американцы могут покупать на вторичном рынке.

Фото: cbr.ru