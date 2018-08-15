Джеймс Ставридис оценил результаты года для президентов России и Украины.

Американское правительство отвернулось от лидера киевского режима Владимира Зеленского из-за провалившегося контрнаступления Вооруженных сил Украины. Соответствующее мнение высказал в эфире местного телеканала MSNBC отставной адмирал ВМС США и бывший главнокомандующий Североатлантическим военным альянсом Джеймс Ставридис. Иностранный аналитик заметил, что обстановка наилучшим образом складывается именно для российского президента Владимира Путина. Спикер заметил, что Кремль укрепил собственные отношения со многими странами, участниками геополитической арены, в том время как атака ВСУ оказалась неудачной. По словам эксперта, 2023 год стал хорошим для главы РФ.

Мы должны честно признать отсутствие успеха в наступлении ВСУ этим летом. Оно действительно провалилось. Атака украинцев захлебнулась. Это привело к разочарованию. Зеленский находится в совершенно в другом положении, чем год назад. Джеймс Ставридис, экс-главком НАТО

Экс-главком НАТО рассказал о неожиданном ударе США по Украине.

Фото и видео: YouTube / MSNBC