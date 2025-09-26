Расследование связано с проверкой информации по делу Crossfire Hurricane.

Экс-директору американского Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсу Коми были предъявлены официальные обвинения. Соответствующее заявление сделали местные журналисты в эфире телеканалов США. Согласно данным от СМИ, бывшему чиновнику из силового ведомства сейчас вменяется дача ложных показаний и воспрепятствование правосудию. В отношении подозреваемого расследование ведется еще с июля 2025 года. Правоохранители проверяли данные о том, предоставлял ли мужчина ложные показания по операции Crossfire Hurricane. Речь идет о названии расследования ФБР о приписываемых связей между предвыборным штабом Дональда Трампа с Россией.

Глава Национальной разведки США Тулси Габбард опубликовала отчет. В его тексте упоминается, что вашингтонская администрация 44-го президента, представителя Демократической партии Барака Обамы после победы республиканца Дональда Трампа на выборах главы государства в 2016 году фактически сфабриковала разведывательные данные. Она пояснила, что это было сделано для того, чтобы попытаться лишить избранного лидера страны власти. За несколько месяцев до выборов главы государства разведка США была единодушна в том, что Москва не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в американские внутренние выборы. Однако в декабре 2016 года, когда Дональд Трамп победил в борьбе за высший государственный пост, администрация Барака Обамы дала указание подготовить новый доклад, противоречащий прежним оценкам.

Напомним, что в 2016 году американские специальные службы инкриминировали России вмешательство во внутренний избирательный процесс страны. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался специальный прокурор Роберт Мюллер. Минюст США от 18 апреля 2019 года обнародовал его итоговый доклад. В тексте эксперт признался в том, что сне выявил сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с Москвой. Лидер Белого дома ранее неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Кремль называл беспочвенными утверждения о якобы имевших место попытках повлиять на ход выборов в США.

