На кадрах видно, как мужчина бежит по крыше, а затем слазит с нее.

Обнародована новая видеозапись с подозреваемым в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Соответствующее заявление сделал глава департамента общественной безопасности штата Юта Бо Мэйсон в ходе пресс-конференции со СМИ. Губернатор Юты Спенсер Кокс позже заявил населению страны, что администрация будет добиваться смертного приговора преступнику.

Подозреваемый, как мы видим, бежит по крыше здания, добегает до угла и слезает через край, спрыгивая. В это время он оставил отпечатки ладоней, мы собираем ДНК, след от обуви, как мы считаем, подозреваемого. Бо Мэйсон, глава департамента общественной безопасности штата Юта

Напомним, что сторонник американского президента-республиканца Дональда Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. У жертвы покушения остались супруга и двое детей. Активист выступал против оказания Вашингтоном помощи Вооруженным силам Украины. Он также называл лидера киевского режима Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Иностранец подчеркивал, что Крым всегда был частью России.

Речь не идет о первом случае, когда было совершено покушение на политика, выступающего против помощи ктевскому режиму. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьер-министра Словакии Роберта Фицо. В результате европеец попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа. Местный телеканал CNN объяснил своей аудитории, что Чарли Кирк сыграл ключевую роль в победе главы государства на выборах в Белом доме, обеспечив ему хорошую явку со стороны молодого поколения.

Эксперты прокомментировали покушение на консервативного политика США Чарли Кирка.

Фото и видео: американские СМИ со ссылкой на ФБР