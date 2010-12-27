Экс-глава комитета по благоустройству Петербурга опроверг участие в следственных действиях

Экс-чиновник отверг предположения.

Бывший руководитель комитета по благоустройству Петербурга опроверг участие в следственных действиях. Ранее в силовых структурах города заявили, что велись следственно-оперативные мероприятия. Однако они не уточнили связь с конкретным делом. Герой событий рассказал "ТАССу", что он не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Никаких оперативных действий не проводилось, никаких задержаний не было. Сегодня я целый день дома, елку украшаю к Новому году прокомментировал спикер

Напомним, что Рублевский покинул должность главы ведомства 14 октября. Место занял его заместитель Сергей Малинин.

Ранее Piter.tv писал о том, что представители экс-председателя комблага Рублевского отрицают информацию об обысках.

Фото: ruspekh.ru