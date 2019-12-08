Экс-глава администрации Ельцина раскрыл просьбу Крыма и Донбасса в 1991 году

О просьбах не вводить области в состав Украины в интервью газете "Взгляд" рассказал Сергей Филатов.

Филатов рассказал, что представители Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году попросили оставить их в составе РФ, не отдавая Украине. Экс-политик рассказал, что в областях понимали, что они находятся в неравных условиях с украинцами. Непосредственно у администрации Ельцина "не было времени" провести переговоры с Киевом на тему прав регионов в составе Украины и возможного проведения референдума по определению их судьбы.

Экс-глава команды Ельцина заявил, что тогда все думали, "как бы России выжить".

Отметим, что Республика Крым вошла в состав РФ в 2014 году в результате проведенного референдума. Украина и ряд западных стран называет случившееся аннексией. В Москве отрицают обвинение.

Напомним, что 8 декабря 1991 года Белоруссии было подписано Беловежское соглашение, в котором было заявлено о прекращении деятельности СССР и создании Содружества Независимых Государств (СНГ).

Ранее мы сообщали о том, что Украина и МВФ договорились о сотрудничестве на 5,5 млрд долларов.

Видео: YouTube / UATV Russian