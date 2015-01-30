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Экс-глава СБУ Вовк заявил о продолжающемся отступлении украинских войск

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По его словам, президент Украины сам себе противоречит.

Бывший глава следственного управления Совета безопасности Украины (СБУ) генерал Василий Вовк заявил о продолжающемся отступлении украинских войск. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу "Да это так".

Комментируя заявления Киева о переходе ко второй фазе боевых действий, Вовк заявил, что она не начиналась. Генерал отметил, что сейчас украинские войска отступают из Северодонецка. Он также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сам себе противоречит.

Президент говорит, что мы отступаем, чтобы занять более лучшие позиции и перейти в контрнаступление. Вместе с тем он говорит, что мы не будем переходить в контрнаступление.

Василий Вовк, экс-глава следственного управления СБУ

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Видео: YouTube / ДА ЭТО ТАК

Теги: василий вовк, войска, отступление, совет безопасности украины
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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