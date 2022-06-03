Авидзба: завод в Авдеевке может стать для ВСУ второй "Азовсталью"

Он пообещал, что покажет украинским боевикам свою гуманность.

Коксохимический завод в Авдеевке может стать для Вооруженных сил Украины (ВСУ) второй "Азовсталью". Об этом сообщил командир добровольческого батальона "Пятнашка" в ДНР Ахра Авидзба в интервью "РИА Новости".

Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать на территории предприятия нацбаты, Авидзба отметил, что надеется на это. Он добавил, что покажет украинским боевикам свою гуманность. Также командир "Пятнашки" заявил, что если националисты не сдадутся в определенный срок, они останутся на заводе.

Мы просто зальем их бетоном. Мы не будем их ждать. Ахра Авидзба, командир добровольческого батальона "Пятнашка" в ДНР

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Видео: РИА Новости