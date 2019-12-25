Экс-генсек НАТО Робертсон: Путин задумывался о вступлении РФ в альянс

По его словам, глава РФ пересмотрел свое решение после "оранжевой революции" на Украине.

Бывший генеральный секретарь Североатлантического Альянса Джордж Робертсон заявил, что президент РФ Владимир Путин в начале своего президентства задумывался о вступлении страны в НАТО. Он рассказал об этом в беседе с One Decision Podcast, пишет The Guardian.

По словам Робертсона, российский глава при их первой встрече спросил у него, когда альянс пригласит РФ вступить в объединение.

Путин сказал: "Когда вы собираетесь пригласить нас в НАТО?" – "Ну, мы не приглашаем присоединиться к НАТО, люди подают заявку на вступление в НАТО". И он сказал: "Вообще-то мы не стоим в одном ряду с множеством других стран, которые не имеют такого же значения". Джордж Робертсон, экс-генсек НАТО

Он подчеркнул, Путин пересмотрел эти намерения после "оранжевой революции" на Украине, так как он увидел политическое и финансовое вмешательство блока. Кроме того, на решение отказаться от подачи заявки российский лидер повлияло расширение НАТО на восток, заявил Робертсон.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери альянса открыты для Финляндии и Швеции.

Фото: kremlin.ru