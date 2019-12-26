Она прокомментировала слова президента Франции о "смерти мозга".

Экс-глава МИД Австрии рассказала о глубоких "трещинах" в НАТО. Карин Кнайсль заявила, что они все больше углубляются. В первую очередь речь идет о Турции, но не только. Об этом политик рассказала в интервью "РИА Новостям".

Альянсы отвечают интересам определенной эпохи, и когда они отпадают, ставится вопрос о необходимости организации прокомментировала Кнайсль

По мнению спикера, в НАТО этим вопросом задаются уже несколько лет. Кнайсль уверена, что альянс уже был близок ко взрыву в период 2002-2003 годов, в началу войны в Ираке. Дипломат прокомментировала словам Макрона о смерти мозга альянса. Она считает, что это еще хуже, чем обычная гибель. И такое положение дел гораздо хуже, чем высказывание Дональда Трампа о том, что НАТО устарело.

Ранее Piter.tv писал о том, что экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина.

Видео: YouTube/Österreichisches Außenministerium, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Bayerischer Rundfunk