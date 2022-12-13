Экс-глава МИД Австрии: Запад не заинтересован в дипломатии на Украине

Карин Кнайсль оценила минские соглашения и отказ Запада принимать обеспокоенности Москвы по безопасности.

Бывшая глава австрийского внешнеполитического ведомства Карин Кнайсль считает, что коллективный Запад не заинтересован в дипломатическом урегулировании украинского кризиса. Соответствующее заявление иностранная представительница сделала в эфире турецкого телеканала TRT World. Эксперт напомнила, что те переговоры, которые велись между сторонами в январе и феврале 2022 года для предотвращения регионального конфликта нельзя было назвать настоящей дипломатией. Карин Кнайсль добавила, что те требования, о которых регулярно Москва заявляла об архитектуре безопасности, вообще не брались во внимание международными специалистами. Она уточнила, что бывший немецкий канцлер Ангела Меркель подтверждала публично, что минские соглашения были нужны для того, чтобы дать киевскому режиму время на подготовку к противостоянии РФ. Кнайсль согласилась с тем, что в некоторых ситуациях выиграть время действительно требуются.

Но этот выигрыш времени никогда не должен быть только в пользу одной стороны конфликта и в ущерб другой стороне. "Минск" был огромным обманом в плане переговоров по урегулированию. Карин Кнайсль, экс-глава МИД Австрии

Экс-глава МИД Австрии объяснила решение МУС об "аресте" Путина.

Фото и видео: YouTube / TRT World