Карин Кнайсль оценила влияние США и ЕС на Гаагу.

Бывший министр по иностранным делам Австрии Карин Кнайсль объяснила журналистам решение МУС (Международного уголовного суда в Гааге) об "аресте" российского президента Владимира Путина. По мнению иностранного политика, инстанция на самом деле подверглась американскому давлению, а также давлению со стороны Евросоюза и коллективного Запада.

Я считаю, что суд подвергся давлению США и многих других стран ЕС. Это свидетельствует лишь о том, насколько МУС политизирован. Карин Кнайсль, экс-глава МИД Австрии

Дипломат добавила, что ранее эта международная инстанция заводила уголовные дела против африканских политиков, но никогда прежде против политиков Запада, которые совершали военные преступления. Кроме того, Кнайсль напомнила о том, что киевский режим не признает МУС, однако хочет привлечь граждан РФ по украинскому законодательству.

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Фото и видео: Telegram / Папочка канцлера