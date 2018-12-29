Канцлер Австрии: лимит цен на газ не должен привести к сокращению поставок

Карл Нехаммер рассказал о двух пунктах по соглашению, касающегося ограничению стоимости на газ в ЕС.

Австрийский канцлер Карл Нехаммер рассказал о том, что потолок стоимости на природный газ, распространяемый на территории Евросоюза, не должен сказаться или привести к сокращению энергетических поставок. Во время прибытия на Совет ЕС, проводимого в Брюсселе, чиновник отметил, что следует в первую очередь обеспечить безопасность в энергетической сфере региона. Он призвал руководство ЕС заниматься сохранением достаточного количества природного газа на внутреннем рынке, а также обусловить этот запас доступной ценой для стран-участниц. Нехаммер рассчитывает, что государства смогут прийти к соглашению по проблеме.

Необходимо, чтобы достаточное количество газа было доступно, это значит, что предложение не должно сократиться. Он должен быть доступен по цене. Эти оба пункта нужно объединить, развивать соответствующие модели. Карл Нехаммер, канцлер Австрии

Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе заявил, что слова Меркель о Минских соглашениях пугают.

Фото и видео: European Commission