Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе заявил, что слова Меркель о Минских соглашениях пугают

Хайнц-Кристиан Штрахе считает, что в мире подорвалась вера в слова европейских политиков.

Бывший австрийский вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе заявил о том, что слова экс-немецкого канцлера Ангелы Меркель о Минских соглашениях пугают его, так как высказывание подрывают веру в силу слова европейских политиков. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на круглом столе, проведенном в Вене. Эксперты рассмотрели вопросы, связанные с украинским конфликтом. Гость мероприятия напомнил о том, что Меркель объявила в интервью изданию Die Zeit о том, что минские договоренности "были не всерьез", от них требовалось предоставить киевскому режиму время для подготовки к возможному противостоянию.

Это пугает, с какой откровенностью фрау Меркель говорит об этом. <...> Таким образом, мы уничтожаем любое основание для доверия. Хайнц-Кристиан Штрахе, экс-вице-канцлер Австрии

Ангела Меркель заметила, что все страны "нормандского формата" понимали, что украинская проблема не решена и конфликт в регионе лишь заморожен. Немецкая чиновница также выразила мнение о том, что в 2014 году страны-участницы НАТО не могли обеспечить киевский режим оружием в том объеме, в котором Североатлантический военный альянс делает это сейчас.

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Фото и видео: YouTube / Heinz-Christian Strache