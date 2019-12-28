Мая Хужина не чувствует за собой вины.

Экс-глава Керчи сожалеет, что в ее акции "увидели только гардероб". Она заявила "РИА Новостям", что не чувствует за собой вины.

Я солдат и выполнила приказ, который мне дали (написать заявление об отставке) прокомментировала экс-чиновница

Мая Хужина сообщила, что собирается помогать блокадницам, узникам концлагерей и детям войны как и раньше. Она напомнила, что пришла к ним как человек, а не в качестве политика. Чиновница добавила, что цветы и караимские пироги закупались за собственный счет, а не за счет бюджетных средств. Подобное мероприятие стало акцией доброй воли.

Несмотря на отставку с должности руководителя городского совета, Хужина остается его депутатом и секретарем городской партии "ЕР".

Ранее Piter.tv писал о том, что Аксенов оценил нежелание главы горсовета Керчи уходить в отставку.

Фото: Национальная служба новостей

