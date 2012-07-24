Экс-глава Генштаба ВСУ назвал способ "победы" Украины над Россией

Бывший руководитель Генштаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко назвал способ "победить" Россию. Об этом он рассказал в интервью Fakty.ua.
По словам Муженко, Киеву нужен сильный союзник. Он не уточнил, какое именно государство видит в этой роли, однако считает, что при наличии союзника можно победить в войне. Под ней Муженко подразумевает противостояние с Россией из-за территорий, которые входили в состав Украины до 2014 года.
Нужен сильный верный союзник, который поддержит Украину. Тогда у нас есть все шансы победить в этой войне.
Виктор Муженко, экс-глава Генштаба ВСУ
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Фото: Pixabay.com
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