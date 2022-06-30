Экс-глава Формулы-1 заявил, что готов заслонить Путина от пули

По его словам, российский лидер поступает так, как считает верным.

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун выступил в поддержку президента России Владимира Путина. Об этом он заявил в эфире программы Good Morning Britain.

Комментируя ситуацию на Украине, 91-летний британец заявил, что российский лидер поступает так, как считает верным. Он добавил, что Путин делает все ради своей страны.

Я бы по-прежнему принял пулю за Путина. Берни Экклстоун, экс-глава Формулы-1

Ранее Путин назвал освобождение Донбасса и безопасность России конечной целью СВО на Украине.

Видео: YouTube / Good Morning Britain