  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:42
67
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Экс-глава Формулы-1 заявил, что готов заслонить Путина от пули

0 0

По его словам, российский лидер поступает так, как считает верным.

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун выступил в поддержку президента России Владимира Путина. Об этом он заявил в эфире программы Good Morning Britain.

Комментируя ситуацию на Украине, 91-летний британец заявил, что российский лидер поступает так, как считает верным. Он добавил, что Путин делает все ради своей страны.

Я бы по-прежнему принял пулю за Путина.

Берни Экклстоун, экс-глава Формулы-1

Ранее Путин назвал освобождение Донбасса и безопасность России конечной целью СВО на Украине.

Видео: YouTube / Good Morning Britain

 

Теги: берни экклстоун, владимир путин, президент россии, пуля, формула-1
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Спорт,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии