Жан-Клод Юнкер призвал ориентироваться на долгосрочную перспективу.

Бывший председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер высказался за нормализацию отношений с российским руководством в долгосрочной перспективе. Соответствующий комментарий иностранный эксперт сделал в интервью для западной газеты Handelsblatt. Ранее сербский президент Александар Вучич отмечал, что в европейском регионе политические элиты постепенно склоняются к мнению о необходимости диалога с Москвой.

Я всегда полагал, что изменить географию Европы нам не под силу. Россия - наш сосед, как и Турция. И в долгосрочной перспективе нужна снова нормализация отношений. Жан-Клод Юнкер, экс-глава ЕК

Глава МИД Бельгии раскритиковал премьера за призыв начать диалог с Россией.

