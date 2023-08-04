Экс-глава ЕК Юнкер выступил за нормализацию отношений с Россией
Сегодня, 16:44
Экс-глава ЕК Юнкер выступил за нормализацию отношений с Россией

Жан-Клод Юнкер призвал ориентироваться на долгосрочную перспективу.

Бывший председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер высказался за нормализацию отношений с  российским руководством в долгосрочной перспективе. Соответствующий комментарий иностранный эксперт сделал в интервью для западной газеты Handelsblatt.  Ранее сербский президент Александар Вучич отмечал, что в европейском регионе политические элиты постепенно склоняются к мнению о необходимости диалога с Москвой.

Я всегда полагал, что изменить географию Европы нам не под силу. Россия - наш сосед, как и Турция. И в долгосрочной перспективе нужна снова нормализация отношений.

Жан-Клод Юнкер, экс-глава ЕК

Глава МИД Бельгии раскритиковал премьера за призыв начать диалог с Россией. 

