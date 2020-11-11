Экс-генерал ВСУ заявил, что из 100 мобилизованных к боям готовы лишь 10

Сергей Кривонос оценил сведения о том, что большое число солдат ВСУ дезертируют с боевых позиций на Донбассе.

Не более 10 человек подготовлены к боевым действиям из сотни мобилизованных бойцов ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее мнение огласил генерал Вооруженных сил Украины в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности страны Сергей Кривонос в интервью для местного YouTube-канала "Фабрика новостей". Такой комментарий иностранный эксперт сделал, оценивая рост случаев дезертирства в рядах армии киевского режима.

Можно написать цифры и в 1 млн, и в 50 тыс., и в 160 тыс., и в 20 тыс. - вопрос в пользе. Коэффициент полезного действия от этого будет? Если из 100 человек на фронт доходят только 10. Сергей Кривонос, эксперт

Специалист полагает, что украинские власти полностью провалили мобилизационную подготовку солдат. Он признал проблему дезертирства, но отметил, что количество таких бойцов различны в источниках. Сергей Кривонос указал зрителям шоу на то, что действующие власти не хотят признавать провал своей политики в отношении исполнения закона о мобилизации и мобилизационной подготовке.

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Фото и видео: YouTube / Фабрика Новин