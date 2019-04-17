В Петербурге цены на однокомнатные квартиры в хрущевках выросли на 20%

Рост заинтересованности вторичным жильем заметили еще в мае.

За неполный 2020 год цены на вторичную недвижимость на рынке в Петербурге выросли на 20%, сообщили в агентстве "Петербургская Недвижимость".

Рост заинтересованности вторичным жильем заметили еще в мае. Эксперты связывают это со снижением числа доступных вариантов квартир на первичном рынке. Так, октябрь стал рекордным месяцем по числу покупок. Отмечается, что предложение продолжает сокращаться, а это ведет к росту цен. Аналитики приводят конкретные примеры: в январе однокомнатная квартира в "брежневке" в Калининском районе стоила 3,1 миллиона рублей, а в ноябре цена поднялась до 3,8 миллионов рублей. Максимальный рост цен зафиксировали в Приморском и Выборгском районах.

Ранее мы писали, что цены на "новую вторичку" в Петербурге выросли на 15%.

Фото: Piter.TV