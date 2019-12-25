Цены на "новую вторичку" в Петербурге выросли на 15%

"Новая вторичка" – дома, сданные в течение последних 10 лет.

За девять месяцев 2020 года в Петербурге цены на "новую вторичку" (дома, сданные в течение последних 10 лет) выросли на 15%. Это соответствует росту цен на первичном рынке жилья. Стоимость одного квадрата в среднем увеличилась до 141,6 тысячи рублей. Об этом сообщило агентство "Петербургская недвижимость".

При этом цены на старое жилье выросли на 5-7%. Квадрат, в среднем стоит 112,9 тысячи рублей.

Также аналитики отметили рост сделок в ценовом диапазоне 30-40 миллионов рублей в локации Крестовский остров. Состоятельные люди также стремятся надежно вложить свои средства из-за нестабильного курса рубля.

Фото: Piter.TV