Названы районы с максимальным и минимальным ростом цен на недвижимость в новостройках

Квартиры снова подорожали. За квадратный метр придется отдать около 232,5 тыс. рублей.

Больше всего выросли цены в новостройках Московского района - прайс поднялся на 18,7%. Квадратный метр здесь обойдется в 226,2 тыс. рублей. Об этом сообщил гендиректор агентства недвижимости ПРАЙД ГРУПП Алексей Бондарев. Об этом сообщили на портале "Невские Новости".

По словам специалиста, именно спрос влияет на стоимость жилья. Чем популярнее район, тем выше цены на жилье в нем. Эксперт отметил, что самые доступные квартиры продаются в Красногвардейском районе. Здесь покупателю придется отдать около 176,7 тыс. рублей за "квадрат".

Отметим, что квартиры снова подорожали. Квадратный метр обойдется в 232,5 тыс. рублей.

Ранее на Piter.tv: на 14% выросла цена на элитное жилье в Петербурге.

Фото: Pexels