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На 14% выросла цена на элитное жилье в Петербурге
Сегодня, 21:45
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На 14% выросла цена на элитное жилье в Петербурге

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Порядка половины элитных ЖК сохранили цены на уровне прошлого года.

С начала этого года в Петербурге подорожало элитное жилье на 14%, до отметки в 606 тыс. рублей за квадратный метр. 

По данным Knight Frank St Petersburg, за I квартал текущего года объем предложений на этом рынке увеличился по площади на 22%, а по количеству квартир на 8 %. Порядка половины элитных ЖК сохранили цены на уровне прошлого года. Наибольшее количество сделок приходится на покупки с бюджетом 20-34 млн рублей (43%) и 50-89 млн рублей (26%).

Эти дома в основном находятся на Петровском острове и на Петроградской стороне. Аналитики отметили, что последним пришлось рассматривать в том числе вторичный рынок и рынок жилья бизнес-класса. 

Ранее строительство СКА Арена продолжится, несмотря на отмену ЧМ по хоккею в России. 

Фото: Piter.tv

Теги: рост, цена, элитное жилье
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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