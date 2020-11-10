Строительство СКА Арена продолжится, несмотря на отмену ЧМ по хоккею в России

Строительство "СКА Арены" продолжится, несмотря на то, что Россию лишили права проводить Чемпионат мира по хоккею в 2023 году. Об этом в своем Telegram-канале написал Борис Пиотровский.
По словам вице-губернатора, Петербург станет хоккейным центром мирового уровня, несмотря ни на какие международные решения.
Ледовую арену построят к маю следующего года.
Строительные работы продолжаются в штатном режиме, инвестор выполняет все взятые на себя обязательства.
Борис Пиотровский.
Ситуацию также прокомментировали в компании "СКА Арена".
Арена строится в рамках концессионного соглашения, где определены и параметры сооружения, и его уровень в части спортивной составляющей, и сроки строительства. Проведение чемпионата мира не является обязательным условием концессии.
Строительство идет по графику. Сейчас объект готов на 70%.
Фото: администрация Петербурга
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