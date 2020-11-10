Строительство СКА Арена продолжится, несмотря на отмену ЧМ по хоккею в России

Стадион готов на 70%.

Строительство "СКА Арены" продолжится, несмотря на то, что Россию лишили права проводить Чемпионат мира по хоккею в 2023 году. Об этом в своем Telegram-канале написал Борис Пиотровский.

По словам вице-губернатора, Петербург станет хоккейным центром мирового уровня, несмотря ни на какие международные решения.

Ледовую арену построят к маю следующего года.

Строительные работы продолжаются в штатном режиме, инвестор выполняет все взятые на себя обязательства. Борис Пиотровский.

Ситуацию также прокомментировали в компании "СКА Арена".

Арена строится в рамках концессионного соглашения, где определены и параметры сооружения, и его уровень в части спортивной составляющей, и сроки строительства. Проведение чемпионата мира не является обязательным условием концессии.

Строительство идет по графику. Сейчас объект готов на 70%.

Фото: администрация Петербурга