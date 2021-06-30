Россию лишили права на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года

Международная федерация хоккея лишила Россию права проведения чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Заявление было опубликовано на официальном сайте Федерации.
Решение приняли 26 апреля на заседании в Цюрихе, Швейцария. Решение объяснили беспокойством о безопасности и благополучии участников чемпионата, официальных лиц, СМИ и болельщиков.
Мероприятие должно было пройти в Петербурге на новой Ледовой арене с 5 по 21 мая 2023 года. Нового хозяина чемпионата пока не выбрали. Он будет определен в последнюю неделю чемпионата мира по хоккею 2022 года.
Недавно "СКА Арена" показывала, как сейчас выглядит стадион.
Фото: СКА Арена
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